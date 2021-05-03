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Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan tam kapanma önerisi: Şifreleri güncelleyin

03.05.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma döneminde ilginin artacağı internet ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan tam kapanma önerisi: Şifreleri güncelleyin

Kovid-19 nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde internet ve sosyal medya kullanımında artış yaşanması bekleniyor. Bu durum, kişisel verilerin korunması konusunda daha dikkatli olunması gerektiği anlamına geliyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, sosyal medya ve internet kullanırken, çevrim içi alışveriş yaparken kişisel verilerin korunması için yapılması gerekenleri derledi.

Kurum, vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu:

Uzun süredir değiştirmediğiniz parolaları güncelleyin.

Güçlü parola, güçlü koruma demektir. Rakam, sembol, büyük ve küçük harf içeren ve en az 8 karakterden oluşan güçlü parolalar belirleyin.

Parola ve şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın ve güvenli bir şekilde muhafaza edin.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çevrim içi alışverişlerde sitenin 3D Güvenli Ödeme yöntemine ve SSL Sertifikasına sahip olup olmadığını göz önünde bulundurun.

Sitenin iletişim bilgilerini kontrol edin.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okuyun.

Ödeme esnasında fiziksel kart bilgileri yerine sanal kart bilgilerini kullanmayı tercih edin.

Mümkünse işlemlerinizi kendi cihazlarınız üzerinden gerçekleştirin.

Sahte kampanyalar aracılığıyla kişisel veri talep eden uygulamaları ciddiye almayın.

OLTALAMA SALDIRILARINA KARŞI ÖNERİLER

Web sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olun.

Sahte bağlantılara karşı dikkatli olun. Bir linke tıklamadan önce o linkin kaynağını sorgulayarak kontrol edin.

Çevrim içi davetlerin orijinal kaynağından gelip gelmediğini teyit edin.

İnternet üzerinden işlemlerinizi yaparken acele etmeyin.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Sosyal medyada hangi bilgilerinizi kimlerle paylaşacağınızı belirleyin.

Açık adres, telefon numarası, e-posta adresi ve doğum tarihi gibi bilgilerinizi herkese açık bir şekilde paylaşmayın.

İki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif hale getirin. Bu özellik, kötü niyetli kişiler parolanızı ele geçirmiş olsa dahi bu kişilerin hesabınızı ele geçirmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Hukuka aykırılık teşkil edebilecek nitelikteki paylaşımlardan uzak durun.

ELEKTRONİK POSTA GÜVENLİĞİ

Elektronik posta güvenliği, internet üzerindeki çeşitli hesap ve üyeliklerinizin güvenliği açısından da önemli. Dolayısıyla gerekli olan teknik önlemleri almaya özen gösterin.

Kaynağını bilmediğiniz ve güvenliğinden emin olmadığınız e-postaları açmayın.

Bireysel e-posta adresinizi kurumsal, kurumsal e-posta adresinizi ise bireysel amaçlarla kullanmayın.

Erişim kaybı ihtimaline karşı hesap kurtarma seçeneklerini belirleyin.

Kişisel veri güvenliğiniz açısından şüpheli olduğunu düşündüğünüz bir e-posta aldığınızda kimlik avı veya spam bildiriminde bulunun.

ZARARLI UYGULAMALARA YÖNELİK TAVSİYELER

Kaynağı bilinmeyen ve zararlı olduğu bilinen uygulamalardan uzak durun.

Yüksek uygulama puanları ve olumlu yorumlar, bir uygulamanın her zaman güvenilir olduğu anlamına gelmez. Diğer güvenlik kriterlerini de göz önünde bulundurun.

Bir uygulamayı indirmeden önce o uygulamanın hangi kişisel verilerinize erişim izni istediğini okuyun, gizlilik politikasını inceleyin.

İndirme esnasında sahte uygulamalara dikkat edin. Uygulama geliştiricisi ve uygulama adının doğruluğundan emin olun.

ÇOCUKLARIN DA KİŞİSEL VERİLERİ ÖNEMLİ

Çocuklarınızı, mahremiyetlerine saygı duyacak bir şekilde olmak kaydıyla dijital dünyada yalnız bırakmayın.

Çocuklarınıza, kişisel verileri ve önemini anlatın. Kişisel verilerin korunması konusunu günlük sohbetinizin bir parçası haline getirin.

Teknoloji ve oyun bağımlılığına karşı çocuklarınızın interneti dikkatli, bilinçli ve ölçülü kullanmasını sağlayın.

BİLGİ KİRLİLİĞİ KİŞİSEL VERİ İSTİSMARINA YOL AÇABİLİR

Bilgi kirliliği, çeşitli risklerin yanı sıra kişisel veri istismarı riskini de beraberinde getirebilir. Dolayısıyla çevrim içi ortamlarda karşılaştığınız bilgileri teyit edin.

Sahte ve kaynağı bilinmeyen, dolandırıcılık amaçlı duyurulara itibar etmeyin. Resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarını dikkate alın.

Günlük yaşamda kişisel verilerin korunmasıyla ilgili alınabilecek temel tedbirleri anlatan farkındalık videoları, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun resmi internet adresi "www.kvkk.gov.tr" üzerinden izlenebilir.

Uzmanından flaş uyarı: Veri hırsızlığının ardından Facebook şifrenizi değiştirinUzmanından flaş uyarı: Veri hırsızlığının ardından Facebook şifrenizi değiştirin

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uygulanmasıyla ilgili hizmet veren Alo 198 Bilgi Danışma Merkezi aranabilir, kişisel verilerin korunması konusunda bilgi ve destek alınabilir.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
internet sosyal medya tam kapanma
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