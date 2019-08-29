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Kişisel Verileri Koruma Kurumundan VERBİS uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:59 | Son Güncelleme

Yıllık çalışan sayısı 50'den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan fazla olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumlularının VERBİS'e kayıt olmaları için tanınan süre 30 Eylül'de sona erecek

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) yıllık çalışan sayısı 50'den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan fazla olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumlularının 30 Eylül'e kadar kayıt olmaları gerektiği bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, veri sorumlularının kişisel verileri işlemeden önce VERBiS'e kayıt olmak zorunda bulundukları belirtildi.

Yıllık çalışan sayısı 50'den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan fazla olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumlularının VERBİS'e kayıt olmaları için tanınan sürenin 30 Eylül'de sona ereceği hatırlatılan açıklamada, sisteme kayıt yükümlülüğünün, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde şeffaflık sağlanması ve veri sorumlarının mevzuata uyumlu hareket etmeleri konusunda güvenli bir ortam oluşturulması amacını taşıdığı vurgulandı.

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler "www.kvkk.gov.tr" adresinden veya e-Devlet'ten VERBİS’e kayıt gerçekleştirebiliyor.

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu VERBİS

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