MERSİN (AA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin, "Kanun, kontrolü kişinin kendisine vermektedir, kişisel verilerin geleceğini belirlemek kişinin kendisine aittir." dedi.
KVKK tarafından, 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun tanıtılması ve farkındalık oluşturulması için düzenlenen toplantıların 12'ncisi, Mersin'deki Divan Otel'de yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan Bilir, 2010 yılındaki anayasa değişikliğiyle kişisel verilerin korunması isteminin anayasal hak olarak hukuk sistemine girdiğini belirterek, bu konudaki usul ve esasların düzenlendiği kanunun da 2 yıl önce yürürlüğe girdiğini anımsattı.
Yeni bir kurum olan KVKK'nin, yeni bir sistemi uygulamaya başladığını ifade eden Bilir, "Kişisel verilerin korunması, aslında bizatihi kişinin kendisinin korunmasıdır, kişisel haklarının korunmasıdır. Neden korunması gerekir? Çünkü kişinin haklarının temelinde onur, şahsiyet vardır. Kişisel verilerin korunması, bir yönüyle özgürlük odaklıdır. Diğer yönünde de verilerin güvenliğini sağlamak gerekir yani güvenlik odaklıdır." diye konuştu.
Bilir, kişilerin özel bilgilerinin kötü niyetli kişilerden korunmasının önemine işaret ederek, kişisel verilerin aslında bireylerin değerleri olduğunu söyledi.
"Onlar bizi tanımlayan değerlerdir." diyen Bilir, şunları kaydetti:
"Dolayısıyla bunların kötü niyetli kişilere karşı korunması gerekir. Anayasa'ya baktığımızda özel hayatın gizliliği kapsamında düzenlenmiştir. Dolayısıyla biz buna mahremiyet diyebiliriz. Mahremiyetimizin korunması gerekir. Kanun, kontrolü kişinin kendisine vermektedir, kişisel verilerin geleceğini belirlemek kişinin kendisine aittir. Aynı zamanda kişinin mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi, mahremiyetinin sağlanabilmesi için bu kanundaki usul ve esaslara uyulması gerekir."
Konuşmanın ardından düzenlenen panelde KVKK Üyesi Şaban Baba, KVKK Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Yılmaz Vural, KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa Erbilli ve avukat Tuğba Yiğit Yılmaz, söz konusu kanun ve uyulmaması halindeki yaptırımları anlatarak katılımcıların sorularını yanıtladı.
Toplantıya Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ve Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da katıldı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam
Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!
Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik
Erdoğan'ın ABD programının detayları belli oldu! Trump'la görüşecek mi?
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Okuyucu Yorumları 0 yorum