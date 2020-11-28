HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlama başladı, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kısıtlama başladı, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

28.11.2020 21:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı tarafından salgına karşı alınan yeni önlemler çerçevesinde hafta sonları geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Karabük’te sokaklar sessizliğe büründü.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan yeni önlemler çerçevesinde saat 20.00’dan itibaren geçerli olan sokağa çıkma yasağı başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından salgına karşı alınan yeni önlemler çerçevesinde hafta sonları geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Karabük’te sokaklar sessizliğe büründü.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan yeni önlemler çerçevesinde saat 20.00’dan itibaren geçerli olan sokağa çıkma yasağı başladı. Kent genelinde vatandaşlar yasağa uyarken cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kentin farklı noktalarında durdurdukları araçların izin belgesinin olup olmadığını kontrol ediyor. Yasağın 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar geçerli olacağı duyurulurken 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar da sokağa çıkmak yasaklanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Artvin’de köylülerden HES protestosuArtvin’de köylülerden HES protestosu
82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Trabzon'da yaylada alarm! Komandolar operasyonları sıklaştırdı

Trabzon'da yaylada alarm! Komandolar operasyonları sıklaştırdı

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Denizli'de 2 bin yıllık rahip başı heykeli bulundu

Denizli'de 2 bin yıllık rahip başı heykeli bulundu

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 43 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 43 milyonu geçti

Artvin’de köylülerden HES protestosu

Artvin’de köylülerden HES protestosu

Düzce'de yapılan aşı anketinde çoğunluk 'aşı olmam' dedi

Düzce'de yapılan aşı anketinde çoğunluk 'aşı olmam' dedi

Türkiye genelinde 14 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

14 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

28 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.