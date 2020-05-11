HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlama bitince sokak ortasında çiftetelli oynadılar

Kısıtlama bitince sokak ortasında çiftetelli oynadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 01:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez vatandaşlar soluğu meydanlarda aldı. Sokak ortasında oynayanlar da dikkat çekti.

2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyan Malkara ilçe halkı, saatler 00.00’ı gösterdiğinde sokağa akın etti. Araç ve yaya hareketliliği önceki haftalara göre değişmezken, vatandaşlar banka ATM’leri ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İNSANLAR YANLIŞ ŞEYLER YAPIYOR

Hava almaya çıktığını ifade eden Mümin Çolak, “2 gündür evde sıkıldık. Hem hava alayım hem de ihtiyaç gereği için dışarıya çıktım. Bu virüs geçecek inşallah. Bence Allah’ın insanlara gönderdiği bir mikrop olduğunu düşünüyorum. İnsanlar yanlış şeyler yapıyorlar ve bu yanlışların düzelmesi gerekir” diye konuştu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabilirizBilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz
2 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi2 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
1/

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor! İşte o tarih

Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor! İşte o tarih

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi

İşte Survivor'da elenen ve koronavirüse yakalanan yarışmacı

İşte Survivor'da elenen ve koronavirüse yakalanan yarışmacı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Türkiye'nin pratik zekası'

'Türkiye'nin pratik zekası'

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Diğer Haberler
Sokağa çıkma yasağı sonrası yaş kontrolü

Sokağa çıkma yasağı sonrası yaş kontrolü

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şehit anneleri ve huzurevindeki büyüklerin Anneler Günü'nü kutladı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şehit anneleri ve huzurevindeki büyüklerin Anneler Günü'nü kutladı

2 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

2 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezi kurşunlandı

Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezi kurşunlandı

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı: Bu iki güne dikkat

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki güne dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.