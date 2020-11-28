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Kısıtlama denetimleri başladı, uymayanlara cezai işlem uygulandı

28.11.2020 22:24 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. İstanbul’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması İstanbul’un çeşitli noktalarında polis ekiplerince denetleniyor. Kurulan uygulama noktalarında kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar belgelerini göstererek yoluna devam ederken kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Kısıtlamayı ihlal eden bir tır şoförü trafiği bahane ederek cezai işlem uygulanmaması için uzun süre polis ekiplerine dil dökmesine rağmen cezai işlemin uygulanmasına engel olamadı. Polis ekiplerinin denetimleri kentin farklı birçok noktasında kısıtlama sona erene kadar devam edecek.

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