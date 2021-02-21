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  4. Kısıtlama günü çay bahçesi keyfi polis drone’una yakalandı

Kısıtlama günü çay bahçesi keyfi polis drone’una yakalandı

21.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Bakırköy’de kısıtlamaya rağmen müşteri alan bir çay bahçesi polis drone’u tarafından tespit edildi.

Bakırköy’de kısıtlamaya rağmen müşteri alan bir çay bahçesi polis drone’u tarafından tespit edildi. Denetimde polisi gören müşteriler kaçmaya çalışsa da yakalanmaktan kurtulamadı.
Bakırköy’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bakırköy Meydanı ve çevresinde uygulama yapan ekipler, polis drone’u eşliğinde kurallara uymayan vatandaşlara göz açtırmadı. Denetimler sırasında polis ekipleri, drone kamerasında kısıtlamada kapalı olması gereken bir çay bahçesinde müşterilerin olduğunu ve kahve içildiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler hemen çay bahçesine gitti. Polis ekiplerinin geldiğini gören vatandaşlar kaçmaya çalıştı. Kaçacak yer bulamayan iki kişi, çay bahçesinin kapalı olan bölümüne geçerek çalışan gibi davranmak istese de başarılı olamadı. Ekiplerin neden orada oldukları sorusuna bahaneler üreten çiftin alışverişe gittiklerini söylemesi üzerine ekipler "Neler aldınız gösterin" diye sordu. Bunun üzerine şahıslardan biri, "Almadık, alacağız ama arkadaşlarımızı gördük bir oturduk" dedi. Şahıslara ve iş yerine cezai işlem uygulanarak, çay bahçesi kapatıldı.
Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasında doktora gittiği için izinli olan bir kişiye de sigara içmekten dolayı cezai işlem uygulandı.

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