HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlama gününde alkollü eğlence yapan şahıslara 20 bin lira ceza

Kısıtlama gününde alkollü eğlence yapan şahıslara 20 bin lira ceza

28.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında işyerinde alkollü eğlence yapan şahıslara 20 bin 814 lira idari para cezası uygulandı.Alınan bilgiye göre, Kürtün’ün Çayırçukur köyü Çöplüce mevkiinde bulunan bir işletmede jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, tesis içerisinde bulunan şahısların alkollü eğlence yaptıkları tespit edildi.Jandarma ekipleri, işletme sahibi A.T.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında işyerinde alkollü eğlence yapan şahıslara 20 bin 814 lira idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Kürtün’ün Çayırçukur köyü Çöplüce mevkiinde bulunan bir işletmede jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, tesis içerisinde bulunan şahısların alkollü eğlence yaptıkları tespit edildi.
Jandarma ekipleri, işletme sahibi A.T. ile O.Ç., T.Ç., A.Y., N.T. ve N.Ç. isimli şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesince kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere toplam 20 bin 814 TL idari yaptırım cezası uyguladı.
Alkollü eğlence yapılan mekanın işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının olmadığı da öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
Bu binayı gören tekrar tekrar bakıyor! Üzerindeki ahşaplar...Bu binayı gören tekrar tekrar bakıyor! Üzerindeki ahşaplar...
Tarık suresinin meali ve faziletiTarık suresinin meali ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Bursa'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkutan yangın! Duman gökyüzünü kapladı

Bıçaklanan gence ilk müdahaleyi sığındığı oto lastikçi yaptı

Kanlar içinde dükkana sığındı

Silivri'de dehşet: Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti

Dehşet evi! Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti

Türkiye'de etkili olan çöl tozu virüs taşır mı? Prof. Dr. Toros açıkladı

Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?

Bu mahallenin bir benzeri daha yok! Düğmeli binalar koruma altında

Bu binayı gören tekrar tekrar bakıyor! Üzerindeki ahşaplar...

Kısıtlamaya uymadı, ceza yazılınca polisin üzerine yürüyerek bağırdı

Bakın neden dışarı çıkmış! 'Başka yerden almıyorum'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.