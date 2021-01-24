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Kısıtlama gününde E-5 karayolunda pes dedirten görüntüler

24.01.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Kısıtlama gününde E-5 karayolunda trafik tersten aktı.

Kısıtlama gününde E-5 karayolunda trafik tersten aktı. Yolda bulunan çalışma nedeniyle bir süre bekleyen sürücüler, daha sonra yolda ters bir şekilde giderek yan yola girdi. Yolda oluşan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasında dün kentin birçok noktasında meydan ve ana yollar boş kaldı. Ancak E-5 karayolu Küçükçekmece mevkiinde yapılan elektrik hattı çalışması nedeniyle yol aralıklarla kısa süreli ulaşıma kapatıldı. Bu sırada yolda bulunan sürücüler beklemek zorunda kaldı. Ancak bazı sürücüler normal zamanda bazen saatlerce beklemek zorunda kaldıkları yolda kısa süre beklemek istemedi ve araçlarıyla E-5 karayolunda ters yönde ilerleyerek yan yola ulaşmaya çalıştı. Büyük karmaşanın yaşandığı bu durum, görenlere bu kadarına da pes dedirtti. Yolda yaşanan bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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