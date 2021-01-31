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  4. Kısıtlama gününde polisi alarma geçiren şüpheliler 30 kilometrelik takiple yakalandı

Kısıtlama gününde polisi alarma geçiren şüpheliler 30 kilometrelik takiple yakalandı

31.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta polisin dur ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler, Çatalca’da bir şüphelinin polisin uyarı ateşi açıp kafasından ağır yaralanmasıyla son buldu.

Esenyurt’ta polisin dur ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler, Çatalca’da bir şüphelinin polisin uyarı ateşi açıp kafasından ağır yaralanmasıyla son buldu. 30 kilometrelik takibin ardından ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, öğlen saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Şüpheli bir araca polis dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Şüpheliler ilk önce Beylikdüzü, ardından Avcılar Gişeler, Büyükçekmece ve daha sonra Çatalca yönüne doğru kaçtı. 4 ilçede 30 kilometrelik takipte polis, şüphelilere ateş açtı. Araç bir ara sokakta kaza yaptıktan sonra durdu. 5 şüpheliden 4’ü, polisin açtığı ateş sonucu kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralandığı düşünülen arkadaşlarını bırakıp kaçtı. Ağır yaralı şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık görevlileri şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalp masajı yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ara sokaklarda bir evin kilerine saklanan 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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