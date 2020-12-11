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Kısıtlama kurallarını ihlal etti, ceza yedi, "Bu gerekli miydi" dedi

11.12.2020 22:26 | Son Güncelleme:
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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de başladı. Kısıtlama pazartesi saat 05.00’te sona erecek. Kısıtlama kurallarına uymayan bir kişi ise kendisine ceza yazıldığı esnada, "Buna gerek var mı?" diye serzenişte bulundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarı ile başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentteki kalabalık alan ve meydanlar ile işlek caddeler sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında tüm vatandaşlar bu saat itibarı ile evlerinde kalırken, hafta sonu için ilan edilen kısıtlama pazartesi saat 05.00’te sona erecek.

Kentteki sessizlik drone ile görüntülendi
Saat 21.00 itibarı ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentte oluşan sessizlik drone ile havadan görüntülendi. İzmir’in en kalabalık alanlarından biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Talatpaşa Bulvarı’ndaki sessizlik, drone görüntülerine yansıdı.

"Bu seferlik yazmasanız olmaz mı"
Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların kısıtlama kurallarına eksiksiz uymasını sağlamak amacıyla kentin birçok noktasında sıkı denetimler gerçekleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şahıslara polis tarafından işlem yapıldığı esnada ilginç diyaloglar oluştu. Kısıtlama kurallarını ihlal eden bir kişi, polis ekiplerine "İlk defa oldu, bu seferlik yazmasanız olmaz mı" dedi. Kısıtlama kurallarına uymayan bir kişi ise kendisine ceza yazıldığı esnada, "Buna gerek var mı? Haklarım ihlal ediliyor şu an?" diye serzenişte bulundu.
Saat 21.00 itibarı ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek.

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