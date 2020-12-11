Kısıtlama kurallarını ihlal etti, ceza yedi, "Bu gerekli miydi" dedi

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de başladı. Kısıtlama pazartesi saat 05.00’te sona erecek. Kısıtlama kurallarına uymayan bir kişi ise kendisine ceza yazıldığı esnada, "Buna gerek var mı?" diye serzenişte bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarı ile başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentteki kalabalık alan ve meydanlar ile işlek caddeler sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında tüm vatandaşlar bu saat itibarı ile evlerinde kalırken, hafta sonu için ilan edilen kısıtlama pazartesi saat 05.00’te sona erecek.

Kentteki sessizlik drone ile görüntülendi

Saat 21.00 itibarı ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentte oluşan sessizlik drone ile havadan görüntülendi. İzmir’in en kalabalık alanlarından biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Talatpaşa Bulvarı’ndaki sessizlik, drone görüntülerine yansıdı.