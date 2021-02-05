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Kısıtlama önce trafik yoğunluğu arttı

05.02.2021 18:48 | Son Güncelleme:
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Kısıtlama önce trafik yoğunluğu arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 8 Şubat Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Altunizade-Üsküdar istikametinde bağlantı noktaları güzergahında trafik yoğunluğunun daha fazla olduğu görüldü.

Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğunun ara yollara da sirayet ettiği gözlendi. Avrasya Tünelindeki yoğunluk ise Samatya'ya kadar uzandı.

Avrupa Yakası'nda E-5'te Bakırköy mevkiinde başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanırken, Basın Ekspres Yolu Edirne istikameti ile Haliç Köprüsü'nden Sefaköy'e kadar trafik yoğunlaştı.

TEM Kavacık ve TEM Ümraniye Otoyolu Ataşehir yönünde yer yer araç yoğunluğu yaşanırken, otoyola ulaşan bağlantı noktalarında da sürücüler bir süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde ise Avrupa-Anadolu yönünde yoğun trafik olduğu görüldü. Anadolu-Avrupa yönünde de köprü girişine kadar olan bölgede yoğunluk yaşanıyor.

Hafta sonunu şehir dışında geçirmek için otomobilleriyle yola çıkan vatandaşlar da yoğunluğa sebep oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritasına göre, saat 18.35 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü. (AA)

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