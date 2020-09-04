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Kısıtlama öncesi ilginç adet: 'Kaynana dili' kestiler!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2020 14:09 | Son Güncelleme

Sakarya Kaynarca'da, koronavirüs kısıtlamaları öncesi yapılan düğünde, ilçeye özgü 'kaynana dili kesme' adeti yerine getirildi. Gelinin yakını, eline aldığı keserle kütüğü yonttu.

Kısıtlama öncesi ilginç adet: 'Kaynana dili' kestiler!

Kaynarca'da İrem Kara ve Sultan Selim Çakır’ın düğününde ilçeye özgün ilginç adet yerine getirildi. Gelinin bir yakını, eline aldığı keserle düğün salonunun ortasına getirdiği kütüğü yontarken, gelin ve damadın yakınlarına da “Kaynananın dilini ne kadar keseyim?” diye sordu. ‘Kaynana dili kesme’ ismi verilen bu adeti yerine getirenler, eğlenceli anlar geçirdi.

Kısıtlama nedeniyle 4 Eylül akşamı olacak düğünlerini 1 gün önceye aldıklarını belirten İrem Kara, "Düğümüz yarın olacaktı ama maalesef yasaklar nedeniyle 1 gün önceye alındı” dedi.

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Gelinin annesi Hatice Kara, "Salgın nedeniyle düğünler iptal olacağı için 1 gün önceye aldık. Biraz sıkıntı yaşadık ama düğünümüzü gerçekleştirdik. Düğünümüzü yaparken de adetlerimizi ve törelerimizi unutmadık, yerine getirdik" diye konuştu.

Sultan Selim Çakır'ın annesi Mine Çakır ise “Kaynananın dilini kesmek Kaynarca’ya özgü bir gelenekmiş, bizd e bu adete uyduk. Gelini aldık, kendi evladım gibi taşıyacağım. Allah hayırlı etsin” dedi.

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