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Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 07:10 | Son Güncelleme

Koronavirüs döneminde Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek olan öğrenciler için saat 09.00’dan 15.00’e kadar kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu kapsamda İstanbul’un önemli güzergahlarından olan E-5 karayolunda kısıtlama öncesi hareketlilik erken saatlerde başladı.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüsle mücadele devam ederken bu hafta sonu Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler için saat 09.00’da başlayıp 15.00’te sona erecek kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşların ise sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü.

Bu sabah 09.00’da başlayacak olan kısmi sokağa çıkma kısıtlama öncesi İstanbul genelinde trafik yoğunluğu azalırken, E-5 Karayolunda araç yoğunluklarının oluşmaya başladığı görüldü.

6 saat sürecek olan kısıtlamada öğrenciler için toplu taşıma araçları çalışacak.

(İHA)

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