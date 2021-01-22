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Kısıtlama öncesi vatandaş balığa akın etti

22.01.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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Kısıtlama öncesi vatandaş balığa akın etti

Hafta sonu uygulanacak kısıtlama öncesi vatandaşlar balıkçılara akın etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Kısıtlama öncesi özellikle alışveriş yerlerinde yoğunluk göze çarptı. Hafta sonu için alışveriş yapan vatandaşlar balıkçılara büyük ilgi gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşın alışveriş yerlerine akın ettiğini belirten balıkçılar, işlerden memnun olduklarını söyledi.

Balığın ucuz olduğunu dile getiren balık satıcısı Kurtça Aydın, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle bugün Saathane Meydanı’nda yoğunluk var. Vatandaş özellikle balığa ilgi gösteriyor. Yani hafta sonu bol bol balık yiyecek. Samsun’da balık ucuz. Hamsi kilo 20 TL, mezgit kilo 15 TL, barbun kilo 15 TL, palamut tane 10 TL’den satılıyor” dedi.

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21.00'DA BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında 22 Ocak Cuma saat 21.00’den 25 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar 56 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

(İHA)

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