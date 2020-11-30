HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlama saatinde 20 bin liralık gözlük çaldılar

Kısıtlama saatinde 20 bin liralık gözlük çaldılar

30.11.2020 15:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir gözlükçünün kapısını levye ile kırıp içeri giren şahıs ya da şahıslar, yaklaşık 20 bin lira değerinde gözlük çaldı.Olay, dün gece Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi’nde bulunan bir gözlükçüde meydana geldi.

Gaziantep’te, korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir gözlükçünün kapısını levye ile kırıp içeri giren şahıs ya da şahıslar, yaklaşık 20 bin lira değerinde gözlük çaldı.
Olay, dün gece Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi’nde bulunan bir gözlükçüde meydana geldi. İddiaya göre sabah erken saatte dükkanını açan iş yeri sahibi İslam Azapoğlu, karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi. İş yerindeki ikinci kapının hırsızlar tarafından levye ile kırıldığını fark eden iş yeri sahibi, yaklaşık 20 bin liralık gözlük ile bilgisayar kasası ve monitörün çalındığını fark etti. Talihsiz adam, olayın ardından hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinden parmak izi alıp şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlattı.
Dükkanını bir ay önce açtığını söylen iş yeri sahibi ise hırsızların bulunmasını ve zararının giderilmesini istedi. İş yeri sahibi İslam Azapoğlu, “Dün akşam iş yerimi kapatıp evime gittim. Sabah saat sekiz gibi iş yerime geldiğimde kapının hafif açık olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdim. Sonrasında baktığımda ise 20 bin lira değerinde güneş gözlüğü ile bilgisayar kasası ve monitörün çalındığını fark ettim. Kapıyı levye ile kırıp girmişler. Kapı kilitli olduğu halde levyeyi vurup içeri girmiş. Umarım yapan yada yapanlar tez zamanda bulunur. Çünkü yaklaşık 20-25 bin liralık zararımız var. İş yerimizi de yeni açmıştık ama böyle bir olayla karşılaştık. Lafların neredeyse yarısını boşaltmışlar. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Özgür Duran'ın annesi: 'Kadir Şeker kiralık katil'Özgür Duran'ın annesi: 'Kadir Şeker kiralık katil'
AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Atatürk ile fotoğrafı bulunan Remziye Tatlı hayatını kaybetti

Türkiye onu Atatürk ile olan bu fotoğrafından tanıyor! Hayatını kaybetti

Edirne'de yoğun bakımlar doldu mu? Açıklama geldi

Edirne'de yoğun bakımlar doldu mu? Açıklama geldi

Özgür Duran'ın annesinden bomba iddia! 'Kadir Şeker kiralık katil'

Özgür Duran'ın annesi: 'Kadir Şeker kiralık katil'

Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK operasyonu

Diyarbakır merkezli 5 ilde operasyon!

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni yasaklar gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yeni yasaklar gelecek mi?

Gören şaşkına dönüyor! Babasının para koleksiyonu 'hazinesi' oldu

Gören şaşkına dönüyor! Babasının koleksiyonu 'hazinesi' oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.