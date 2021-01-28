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  4. Kısıtlama saatinde alkol alarak kazaya karıştı yemediği ceza kalmadı

Kısıtlama saatinde alkol alarak kazaya karıştı yemediği ceza kalmadı

28.01.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kısıtlama başladıktan 12 dakika sonra biri alkollü iki sürücü boş yolda kaza yaptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kısıtlama başladıktan 12 dakika sonra biri alkollü iki sürücü boş yolda kaza yaptı. Araçlardan biri devrilirken alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu. Aracın sigorta süresin geçmesi, alkollü araç kullanmak ve kısıtlamayı ihlalden de idari para cezası uygulandı. Diğer sürücüye de kısıtlamayı ihlalden idari para cezası uygulandı.
Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İlker Çevik’in kullandığı 07 AEH 793 plakalı ticari araç ile Uğur Adıgüzel’in kullandığı 07 AOA 133 plakalı araç, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolun ortasına devrilen aracın sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken kazada yaralanan olmadı. Adıgüzel’in 1.54 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazanın ardından her iki araç sürücüsü de 5008 Sokak istikametinden geldiğini iddia ederken, alkollü olduğu belirlenen Adıgüzel’in, incelenen kamera kayıtları ile 5001 Sokak’tan geldiği belirlendi.
Öte yandan, yapılan alkol kontrolünde 1.54 promil alkollü olduğu belirlenen Uğur Adıgüzel’e sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 aylığına el konuldu. Araç sahibine de aracın sigortasının geçmiş olmasından dolayı 144 TL para cezası uygulandı.
Kazanın sokağa çıkma yasağının başlamasından 12 dakika sonra saat 21.12’de meydana gelmesi nedeniyle diğer araç sürücüsüne de kısıtlamayı ihlalden 3 bin 159 TL idari para cezası uygulandı.

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