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Kısıtlama saatinde kumar oynayan 9 kişiye 56 bin lira ceza

03.04.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de kıraathaneye yapılan kumar operasyonunda, korona virüs tedbirlerini hiçe sayan 9 kişiye toplamda 56 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Ovacık Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye gece yarısı “kumar” operasyonu düzenlendi.

Kısıtlama saatinde kumar oynayan 9 kişiye 56 bin lira ceza

Kırıkkale’de kıraathaneye yapılan kumar operasyonunda, korona virüs tedbirlerini hiçe sayan 9 kişiye toplamda 56 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Ovacık Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye gece yarısı “kumar” operasyonu düzenlendi. Kumar oynadıkları iddia edilen 9 kişinin kimlik kontrolleri ve GBT kontrolleri yapıldı.
İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince korona virüs tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye kişi başı 6 bin 250’şer liradan toplamda 56 bin 250 lira idari para cezası uyguladı.
İşletme sahibi hakkında da idari işlem başlatıldı.

Kısıtlama saatinde kumar oynayan 9 kişiye 56 bin lira ceza

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