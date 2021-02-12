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  4. Kısıtlama saatinde marketi bıçakla bastılar: 3 yaralı

Kısıtlama saatinde marketi bıçakla bastılar: 3 yaralı

12.02.2021 23:36 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kısıtlama saatlerinde kapanmak üzere olan bir markete saldırı düzenleyen bir grup, baba ve 2 oğlunu bıçakla yaraladı.Olay, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kısıtlama saatlerinde kapanmak üzere olan bir markete saldırı düzenleyen bir grup, baba ve 2 oğlunu bıçakla yaraladı.
Olay, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre market sahibi M.E., iki oğlu B.E. ve R.E ile birlikte dükkanı kapattıkları esnada bilinmeyen bir nedenle grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Market içerisinde başlayan saldırı sokağa taşmasıyla bağrışmaları duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren grup olay yerinden kaçarken, baba 2 oğlu 112 ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

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