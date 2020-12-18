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  4. Kısıtlama saatinde parkta okey pahalıya patladı

Kısıtlama saatinde parkta okey pahalıya patladı

18.12.2020 21:39 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen parkta okey oynayan 7 kişiye toplamda 22 bin 302 TL idari para cezası uygulandı.Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde bir parkta meydana geldi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen parkta okey oynayan 7 kişiye toplamda 22 bin 302 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bir parkta 7 kişi olduğu ve oyun oynandığı ihbarı alındı. İhbar üzerine parka giden ekipler kimsenin olmadığını gördü. Sosyal medya üzerinden video paylaşıldığını gören ekipler şahısları tek tek tespit etti. Şahıslara, kişi başı 3 bin 186 TL olmak üzere toplam 22 bin 302 TL idari para cezasının uygulandığı öğrenildi.

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