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Kısıtlama saatinde polisten kaçıp 15 bin lira ceza yediler

22.01.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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Antalya’da polislerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, nefesleri kesen kovalamacanın ardından Sanayi Mahallesi’nde yakalandı.

Antalya’da polislerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, nefesleri kesen kovalamacanın ardından Sanayi Mahallesi’nde yakalandı. Yaklaşık 30 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanan otomobilde bulunan 3 kişiye toplam 15 bin 296 TL para cezası uygulanırken, otomobil bağlandı.
Olay, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 07 LOE 25 plakalı otomobildekiler, polislerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Devriye görevi yapan polis ekiplerinin yanı sıra trafik ekipleriyle uzun süreli bir kovalamaca yaşanırken, kaçan otomobilin zaman zaman çift yönlü yolda ters şeride girerek ilerlediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü de gözlendi. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca, otomobilin Sanayi Mahallesi’nde apartmanlar arasında önü ve arkası kesilerek durdurulmasıyla son buldu. Otomobili kullanan Emin Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Halil Y. ile Gamber D. Cumhuriyet Polis Karakoluna götürülürken, araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Otomobil bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Ceza yağdı
Yapılan alkol kontrolünde alkollü olmadığı belirlenen araç sürücüsüne yetersiz sürücü belgesi, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, polisin ’dur’ ihtarına uymamak ve ters yönde seyretmek suçlarından toplam 3 bin 136 TL, araçta bulunan 3 kişiye ayrı ayrı sokağa çıkma yasağını ihlal ve maskesiz sokağa çıkmak suçlarından 4 bin 50’şer lira olmak üzere toplam 15 bin 296 TL para cezası uygulandı.

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