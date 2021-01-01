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Kısıtlama saatinde pompalı tüfekli ve havai fişekli kutlama

01.01.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Antalya’da bir kişi sokak ortasında eline aldığı pompalı tüfekle havaya ateş edip, havai fişekle patlatarak yılbaşı kutlaması yaptı, onları izleyenler ise, “Vay anasını o nasıl pompalı.

Antalya’da bir kişi sokak ortasında eline aldığı pompalı tüfekle havaya ateş edip, havai fişekle patlatarak yılbaşı kutlaması yaptı, onları izleyenler ise, “Vay anasını o nasıl pompalı. Helal sana aslan abim” diyerek destekledi. Bir başka görüntüde ise yine sokak ortasında havai fişek patlatan grup, polisi görünce kaçtı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İç İşleri Bakanlığınca gönderilen yılbaşı kutlaması genelgesi sonrası, vatandaşlar dün akşam 21.00’dan sonra evlerine kapandı. Vatandaşlar yılbaşını evde geçirmeye hazırlanırken bazı vatandaşlar ise kısıtlamayı ihlal ederek sokakta kutlama yaptı. Dün saatler 00.00’ı gösterdiğinde Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nde bir kişi, yanındakilerle birlikte aracından indi sokak ortasında eline aldığı pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Yanındakiler ise havai fişekleri patlattı. Kutlamada şans eseri bir kaza olmazken, o anları izleyen ve cep telefonuyla kaydedenler ise, Vay anasını o nasıl pompalı. Helal sana abim” diyerek şahısları destekledi.
Yine Kepez ilçesinde dün gece yılbaşı kutlamalarında çekildiği belirtilen bir görüntüde ise sokakta havai patlatan gruba polis baskın yaptı. Polis araçlarını gören grup, havai fişekleri bırakıp ara sokaklara kaçtı.

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