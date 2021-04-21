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  4. Kısıtlama saatinde şaşırtan manzara! Sosyal medyada paylaştılar

Kısıtlama saatinde şaşırtan manzara! Sosyal medyada paylaştılar

21.04.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir grup, kentte bisiklet turu attı. Çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan grup, paylaşımlarının atlına 'Bu yasaklı ve zor günlerde sizlerin azcık olsun yüzünü gülümsetebildiysek ne mutlu bize, teşekkür ederim katılım sağlayan tüm üyelerimizin ayağına sağlık' notu düştü.

Kısıtlama saatinde şaşırtan manzara! Sosyal medyada paylaştılar

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Ramazan ayı nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde akşam 19.00'da başlayan ve sabah 05.00'e kadar süren kısıtlamalar devam ediyor. Korona virüs kısıtlamaları kapsamında salgınla mücadelede alınan sıkı tedbirler devam ederken, Diyarbakır'da yasağı ihlal eden bir grup bisiklet sürücüsü de kameraya yansıdı.

HALAY MÜZİKLERİ AÇIP CADDEDE TUR ATTILAR

Kayapınar ilçesinde bir araya gelen ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığı görülen görüntülerde aralarında kadınların da olduğu bir grup, bisikletle kısıtlama saatinde caddeler de tur attı. Halay müzikleri açan bisiklet sürücülerinin kentte bisikletle turlarken yer yer tehlikeli hareketler yaptığı da kameraya yansıdı.

'YÜZÜNÜZÜ GÜLÜMSETEBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE'

Çok sayıda bisiklet kulübünün de faaliyetlerin yasak olduğu bu dönemde yapılanlara tepki gösterdiği o anlar ise, kısıtlamayı ihlal eden grup tarafından sosyal medya hesapların da 'Bu yasaklı ve zor günlerde sizlerin azcık olsun yüzünü gülümsetebildiysek ne mutlu bize, teşekkür ederim katılım sağlayan tüm üyelerimizin ayağına sağlık' notuyla paylaşıldığı görüldü.

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İHA

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Diyarbakır

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