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Kısıtlama saatinde toplanan hurdalar pahalıya patladı

09.03.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Kısıtlama saatinde toplanan hurdalar pahalıya patladı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından kısıtlama saatlerinde hurda toplayan 9 şahsa toplamda 30 bin 924 lira idari para cezası uygulandı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye esnasında, Hisarköy T-15 şantiyesi bölgesinde üç aracın şüpheli bir şekilde dolaştığını fark etti.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından kısıtlama saatlerinde hurda toplayan 9 şahsa toplamda 30 bin 924 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye esnasında, Hisarköy T-15 şantiyesi bölgesinde üç aracın şüpheli bir şekilde dolaştığını fark etti. Bölgede yaşanması muhtemel hırsızlık olaylarına karşı kapsamlı tedbirler uygulayan jandarma ekipleri, hemen alana gitti. Ekipler komşu ilden gelen 9 şahsın hurdacı olduğunu ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bölgeden hurda malzeme topladıklarını belirledi.
Söz konusu şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği her şahıs için 3 bin 436 lira olmak üzere toplamda 30 bin 924 TL idari para cezası uygulandı.

Kısıtlama saatinde toplanan hurdalar pahalıya patladı

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