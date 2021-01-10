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Kısıtlama saatinde yürekleri ağza getiren kaza

10.01.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kısıtlama saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kısıtlama saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçmeden son anda durdu. Otomobilse ağır hasar meydana gelirken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Özdilek köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl’e doğru seyir halinde olan 16 AJF 580 plakalı otomobilin sürücüsü yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü önce refüjdeki kaldırıma, ardından ağaca çarparak karşı şeride geçmekten son anda kurtuldu. Otomobil tekrar yola inerek durabildi. Ağır maddi hasar meydana gelen otomobilde sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kısıtlama nedeniyle araç trafiğinin az olması büyük bir facianın önüne geçti. Otomobil kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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