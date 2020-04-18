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Kısıtlama saatlerinde alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 02:56 | Son Güncelleme

İzmir'de sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde alkollü araç süren B.K. ve yanındaki arkadaşı, polis ekiplerine zor dakikalar yaşattı. Ceza yazılmasına ve araçlarının çekilecek olmasına tepki gösteren iki kişi, aracın tavanına çıkarak burada alkol almaya devam etti. B.K. ve arkadaşı, ortak bir arkadaşlarının olay yerine gelip onları ikna etmesi sonrası aracın tavanından inerek polis ekiplerince karakola götürüldü.

Kısıtlama saatlerinde alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar

"Pes" dedirten olay İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde uygulama yapan polis ekipleri, B.K.'nın aracını durdurdu.

EHLİYETİNE EL KONDU

Yanındaki bir arkadaşıyla sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen seyir halinde olan B.K.'da 121 promil alkol çıktı ve ehliyetine el konuldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMADIKLARI İÇİN PARA CEZASI KESİLDİ

Ayrıca iki kadına kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Şahıslar aracın çekici ile götürüleceğini duyunca ortalığı adeta birbirine kattı. B.K. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, aracın tavanına çıkarak duruma tepki gösterdi ve burada alkol almaya devam etti. Polis ekiplerine zorlu dakikalar yaşatan şahıslar, ortak bir arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

OLAY YERİNE GELEN ARKADAŞLARI İKNA ETTİ

Olay yerine gelen iki kişinin arkadaşı, onları aracın tavanından inmeye ikna attı. B.K. ve arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

(İHA)

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