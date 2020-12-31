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Kısıtlama saatlerinde araçla alkol satışı yapan kişiye 20 bin 150 TL idari para cezası kesildi

31.12.2020 12:47 | Son Güncelleme:
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Kısıtlama saatlerinde araçla alkol satışı yapan kişiye 20 bin 150 TL idari para cezası kesildi

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde araçla alkol satışı yapan bir kişiye 20 bin 150 TL idari para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre; Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, araçtan alkol satışı ile ilgili yapılan çalışmalarda bir otomobil Eskibağlar mahallesi Genez sokak ile Bacı sokak kesişiminde durduruldu.

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde araçla alkol satışı yapan bir kişiye 20 bin 150 TL idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre; Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, araçtan alkol satışı ile ilgili yapılan çalışmalarda bir otomobil Eskibağlar mahallesi Genez sokak ile Bacı sokak kesişiminde durduruldu. Araçta yapılan aramada içinde toplamda 20 kutu alkollü içecek ve 1 adet pos cihazı ele geçirildi. Alkollü içecekler muhafaza altına alınırken, araçta bulunan şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 TL, ayrıca kısıtlama saatlerinde alkol satışımdan dolayı 17 bin TL idari para cezası kesildi.

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