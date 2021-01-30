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  4. Kısıtlama saatlerinde feci kaza: Minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Kısıtlama saatlerinde feci kaza: Minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı

30.01.2021 02:31 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde otomobil ile panelvan minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde otomobil ile panelvan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen minibüste iki yaralıdan biri, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde İstiklal Mahallesi Dr. Cemal Özkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile karşı yönden gelen panelvan minibüs, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görünce gözyaşlarına boğuldu
Feci kazada araçlar hurdaya döndü. Minibüsteki iki yaralıdan F.K. isimli yaralı kadın, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen bir yaralı yakını ise, kaza yapan yakınının minibüsünü görünce gözyaşlarına boğuldu.
Olay yerine gelen ambulanslarla Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralı F.K. daha sonra tedavisi için Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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