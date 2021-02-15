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Kısıtlama saatlerinde polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı

15.02.2021 02:46 | Son Güncelleme:
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Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 7 kilometrelik kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 7 kilometrelik kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü 1.43 promil alkollü çıkarken sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de ceza yedi.
Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi Dilberler Sekisi üzerinde polis şüphelendiği 01 BAR 61 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobilin sürücüsü Ahmet R. (20) polislerin ihtarına uymayarak trafik kurallarını hiçe sayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 7 kilometre boyunca bütün trafik kurallarını ihlal edip kaçan Ahmet R., Seyhan Devriye Ekipleri’nce Yeşilyurt Mahallesi ara sokaklarında yakalandı.
Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri sürücü Ahmet R.’ye yaptığı alkol muayenesi yaptı. Yapılan muayenede Ahmet R. 1.43 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın neredeyse 3 katı alkollü olan sürücünün ehliyetine el konulurken trafik kurallarına uymama, dur ihtarına uymama ve sokağa çıkma kısıtlamasında para cezası uygulandı.
Gözaltına alınan sürücüsü polis merkezine götürüldü.

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