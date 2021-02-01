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Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

01.02.2021 08:18 | Son Güncelleme:
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Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.45 itibariyle yüzde 50'yi gördü.

Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

(DHA)

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