Kısıtlama sonrası İstanbul'da sokaklar doldu taştı

Türkiye genelinde LGS sınavı kapsamında getirilen süreli sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sahillerde spor ve yürüyüş yaptı. Güneşli havanın akşam saatlerinde serinlemesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, Caddebostan Sahili’ne akın etti.
Caddebostan Sahili’ne gelenler sahilde yürürken, bazıları ise spor yaptı. Bazıları köpeklerini gezdirirken bazı vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sohbet etti. Öte yandan sahil drone ile havadan görüntülendi. (İHA)
İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından İstiklal Caddesi’ndeki vatandaşların maske takmadıkları görüldü. Polis ekipleri, maske takmayan vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu.
Akşam saatlerinde verilen kararla Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Gece saatlerinde de İstanbul’un en önemli noktasından olan İstiklal Caddesi’nde bazı vatandaşların maske takmadığı bazı vatandaşlarında maskeyi çenesinin altına taktığı görüldü.
Bu esnada devriye atan polis ekipleri de maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte bazı vatandaşlar Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Kısıtlama bitmeden Belgrad Ormanı'na gelen vatandaşlar ise orman girişinde kısıtlamanın bitmesini bekledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri orman girişinde vatandaşların ateşini ölçtü.
Sabah saat 09.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte bazı vatandaşlar Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Kısıtlama bitmeden ormana gelen vatandaşlar ise orman girişinde otomobillerin içinde kısıtlamanın bitmesini bekledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri orman girişinde vatandaşların ateşlerini ölçerek, maskeleri olup olmadığını kontrol etti.
Orman içinde ise maskelerin çıkarılmaması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda megafonlarla anonslar yapıldı. Ormana gelen vatandaşlar mangal yaparak, çay demledi. Piknik yapan vatandaşların büyük çoğunluğunun açık alanda maske takma zorunluluğuna uyduğu görüldü.
Sokağa çıkma kısıtlaması bitmeden Belgrad Ormanı'na gelenler de vardı. O vatandaşlar kısıtlama bitmeden ormana alınmadı. Otomobillerinde bekleyen vatandaşlar saat 15.00'ten sonra ormana girdi. Arkadaşıyla birlikte Belgrad Ormanı'na gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesini bekleyen Sara Süleymani, "Kısıtlamadan hiç haberimiz yoktu. Alışveriş merkezleri kapalı ama trafik gördüm. Cumartesi neden kimse dışarıda değil dedim yola çıktım. Sonra burada anladım zaten. Ormanda yemek yapacağız" diye konuştu.
Ailesiyle pikniğe gelen Zekeriya Kara, "Biz Bahçeköy'de oturuyoruz. Saat 3'te geldik. Öncesinde evdeydik. Çay demleniyor, mangal yapacağız" şeklinde konuştu.
Orkun Kubilay Yuna, "Hava alalım diye geldik. Çocuğum ve eşimle geldik. Büyüklerimizin söylediği gibi sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Sokağa fazla çıkmıyoruz. Sağlık Bakanımızın gösterdiği yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Burada güzel bir vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Ben maskeyi neredeyse evde de çıkarmamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.