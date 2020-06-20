HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlama sonrası İstanbul'da sokaklar doldu taştı

Kısıtlama sonrası İstanbul'da sokaklar doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 20:06 | Son Güncelleme

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında getirilen kısmi süreli sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Caddebostan Sahili’ne akın etti. Sahil havadan görüntülendi. İstanbul'da gün içinde de İstiklal Caddesi ve Belgrad Ormanı gibi alanlarda yoğunluk yaşandı.

Kısıtlama sonrası İstanbul'da sokaklar doldu taştı

Türkiye genelinde LGS sınavı kapsamında getirilen süreli sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sahillerde spor ve yürüyüş yaptı. Güneşli havanın akşam saatlerinde serinlemesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, Caddebostan Sahili’ne akın etti.

Caddebostan Sahili’ne gelenler sahilde yürürken, bazıları ise spor yaptı. Bazıları köpeklerini gezdirirken bazı vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sohbet etti. Öte yandan sahil drone ile havadan görüntülendi. (İHA)

Kısıtlama sonrası Caddebostan Sahili doldu taştı

İSTİKLAL CADDESİ'NDE DENETİM YAPILDI

İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından İstiklal Caddesi’ndeki vatandaşların maske takmadıkları görüldü. Polis ekipleri, maske takmayan vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu.

Akşam saatlerinde verilen kararla Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Gece saatlerinde de İstanbul’un en önemli noktasından olan İstiklal Caddesi’nde bazı vatandaşların maske takmadığı bazı vatandaşlarında maskeyi çenesinin altına taktığı görüldü.

Bu esnada devriye atan polis ekipleri de maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

1

BELGRAD ORMANI GİRİŞİNDE KISITLAMANIN KALKMASINI BEKLEDİLER

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte bazı vatandaşlar Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Kısıtlama bitmeden Belgrad Ormanı'na gelen vatandaşlar ise orman girişinde kısıtlamanın bitmesini bekledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri orman girişinde vatandaşların ateşini ölçtü.

Sabah saat 09.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte bazı vatandaşlar Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Kısıtlama bitmeden ormana gelen vatandaşlar ise orman girişinde otomobillerin içinde kısıtlamanın bitmesini bekledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri orman girişinde vatandaşların ateşlerini ölçerek, maskeleri olup olmadığını kontrol etti.

Orman içinde ise maskelerin çıkarılmaması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda megafonlarla anonslar yapıldı. Ormana gelen vatandaşlar mangal yaparak, çay demledi. Piknik yapan vatandaşların büyük çoğunluğunun açık alanda maske takma zorunluluğuna uyduğu görüldü.

"KISITLAMADAN HİÇ HABERİMİZ YOKTU"

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmeden Belgrad Ormanı'na gelenler de vardı. O vatandaşlar kısıtlama bitmeden ormana alınmadı. Otomobillerinde bekleyen vatandaşlar saat 15.00'ten sonra ormana girdi. Arkadaşıyla birlikte Belgrad Ormanı'na gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesini bekleyen Sara Süleymani, "Kısıtlamadan hiç haberimiz yoktu. Alışveriş merkezleri kapalı ama trafik gördüm. Cumartesi neden kimse dışarıda değil dedim yola çıktım. Sonra burada anladım zaten. Ormanda yemek yapacağız" diye konuştu.

"ÇAY DEMLENİYOR, MANGAL YAPACAĞIZ"

Ailesiyle pikniğe gelen Zekeriya Kara, "Biz Bahçeköy'de oturuyoruz. Saat 3'te geldik. Öncesinde evdeydik. Çay demleniyor, mangal yapacağız" şeklinde konuştu.

"HAVA ALALIM DİYE GELDİK"

Orkun Kubilay Yuna, "Hava alalım diye geldik. Çocuğum ve eşimle geldik. Büyüklerimizin söylediği gibi sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Sokağa fazla çıkmıyoruz. Sağlık Bakanımızın gösterdiği yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Burada güzel bir vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Ben maskeyi neredeyse evde de çıkarmamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

2

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
IŞİD'in istihbarat sorumlusu tutuklandıIŞİD'in istihbarat sorumlusu tutuklandı
LGS puan hesaplama nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?LGS puan hesaplama nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?

En Çok Okunan Haberler

'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti'

'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti'

Erdoğan'dan baraj açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan baraj açılışında önemli açıklamalar

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır

Sosyal medyada konuşulan iddiayla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Sosyal medyada konuşulan iddiayla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Diğer Haberler
20 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Gaziantep'te IŞİD'in istihbarat sorumlusu tutuklandı

IŞİD'in istihbarat sorumlusu tutuklandı

Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda cesedi bulundu

Her yerde aranıyordu! Ormanda cesedi bulundu

Eritre’de alıkonulan Türk denizcilerin serbest bırakılmasıyla ilgili önemli detaylar

Türk denizcilerin serbest bırakılmasıyla ilgili önemli detaylar

Hatay’da sahile çok sayıda ölü balık vurdu

Hatay’da sahile çok sayıda ölü balık vurdu

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya son yolculuğuna uğurlandı

Şehide yürek yakan veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.