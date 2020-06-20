Kısıtlama sonrası İstanbul'da sokaklar doldu taştı

Türkiye genelinde LGS sınavı kapsamında getirilen süreli sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sahillerde spor ve yürüyüş yaptı. Güneşli havanın akşam saatlerinde serinlemesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, Caddebostan Sahili’ne akın etti.

Caddebostan Sahili’ne gelenler sahilde yürürken, bazıları ise spor yaptı. Bazıları köpeklerini gezdirirken bazı vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sohbet etti. Öte yandan sahil drone ile havadan görüntülendi. (İHA)

İSTİKLAL CADDESİ'NDE DENETİM YAPILDI

İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından İstiklal Caddesi’ndeki vatandaşların maske takmadıkları görüldü. Polis ekipleri, maske takmayan vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu.

Akşam saatlerinde verilen kararla Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Gece saatlerinde de İstanbul’un en önemli noktasından olan İstiklal Caddesi’nde bazı vatandaşların maske takmadığı bazı vatandaşlarında maskeyi çenesinin altına taktığı görüldü.