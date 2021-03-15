HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

15.03.2021 08:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kontrollü normalleşme kapsamında uygulanan 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk saat 08.06 itibariyle yüzde 60 oldu.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.

Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Polis ekipleri trafik yoğunluğu azaltmak için çalışma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.06 itibariyle yüzde 60 oldu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdiBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdi
Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı İstanbul normalleşme

En Çok Okunan Haberler

Genç hemşirenin sır ölümü

Genç hemşirenin sır ölümü

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısı

Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısı

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı

Valilik duyurdu! İki mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı

Son depremler: Deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi

İşte son depremler listesi...

Son Dakika: Gözler kabine toplantısına çevrildi! Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! İstanbullular dikkat (15 Mart hava durumu)

Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat

Esenler'de gece vakti silahlı kavga: 3 yaralı

Kurşun yağdırdılar! Önce sokakta, sonra hastanede

Son dakika: Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.