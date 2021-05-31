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Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

31.05.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kentte trafik yoğunluğu saat 07.45 itibariyle yüzde 54 olarak ölçüldü.

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da 28 Mayıs Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Vatandaşların haftanın ilk iş gününde kendi araçlarını tercih etmesiyle,kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor. Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli-Çamlıca gişeler arası her iki yönde de yoğun trafik gözleniyor. D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.45 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA

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