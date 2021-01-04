HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlama sonrası İstanbul’da denetimler başladı

Kısıtlama sonrası İstanbul’da denetimler başladı

04.01.2021 09:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kısıtlama sonrası İstanbul’da denetimler başladı

80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler başladı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerde denetim noktaları kuran polis ekipleri, denetimlerde toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yolcu sınırlaması ve dezenfektan bulundurulmasıyla ilgili kontrolleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda toplu taşıma araçları ve sürücüleri trafik kuralları yönünden incelendi. Kurallara uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Kısıtlama sonrası İstanbul’da denetimler başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
93 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!93 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu: Yanlış yaptuk uşağum

Görüntüler olay olmuştu! Belediye başkanı: Yanlış yaptuk uşağum

Kocasını takip etti, özel görüntülerini çekip mahkemeye sundu! Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Elektrik kesintisi listesi 4 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

4 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Leyla'nın amcasının tahliye kararına itiraza ret

Leyla'nın amcasının tahliye kararına itirazla ilgili flaş gelişme

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Ocak Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 4 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama

93 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.