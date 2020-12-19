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Kısıtlama uygulamasında kemerden ceza yedi

19.12.2020 14:20 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih’te denetim yapan polis ekipleri, bir vatandaşa kemer takmadığı için ceza kesti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih’te denetim yapan polis ekipleri, bir vatandaşa kemer takmadığı için ceza kesti. Ceza yiyen Mert Kurban, “ Kasabım mal almaya gidiyorum. Kemerden dolayı 135 TL ceza yazdılar. İzin belgemiz var” dedi.
Korona virüs vakalarının artmasından dolayı aralıksız 56 sürecek sokağa çıkma kısıtlamalarının 3’ncü haftasında girildi. Geçtiğimiz Cuma günü saat 21.00’den Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler de sıklaştı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler uygulamada trafikteki araçları ve cadde dolaşan vatandaşları denetledi. Kasaplık mesleğiyle uğraştığı belirlenen 1 vatandaşa araç kullanırken kemer takmadığı için 135TL ceza yazıldı.
Kısıtlama uygulamasında kemer takmadığı için ceza yedi
Kasap olduğunu belirterek sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Mert Kurban “Mal almaya gidiyorum. Kasabım. Kemerden dolayı 135 TL ceza yazdılar. İzin belgemiz var” Şeklinde konuştu.
Öte yandan, denetimlerin gün boyu devam edeceği belirtildi.

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