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  4. Kısıtlamada 3'üncü kez yakalandı! İfadesi şaşkına çevirdi

Kısıtlamada 3'üncü kez yakalandı! İfadesi şaşkına çevirdi

28.12.2020 10:59 | Son Güncelleme:
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Bursa'da polis, kısıtlama kapsamında denetim yaptığı noktada şüpheli gördüğü bir aracı durdurdu. Aracın içindeki 2'si kız 3 kişiye yaklaşık 12 bin lira ceza kesildi. Daha önce de 2 kez yakalanan kızlardan birisi hastaneye gittiklerini belirtti, ancak polisi inandıramadı. 3'üncü kez ceza yazılan genç kız, "Hep merak ediyordum, işte o an bu an" dedi.

Bursa'da polis ekipleri, şehir genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sabaha kadar sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Atatürk Caddesi'nde Yunus Y. idaresindeki otomobili durdurdu.

'HASTANEYE GİDİYORUZ' DEDİLER

Araçta bulunan Fatma T., Merve Gül T., ve Yunus Y. hastaneye gittiklerini belirtti. Araçta bulunanların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri arama yaptı.

Yunus Y. "buyur komiserim arama yapabilirsiniz. AMATEM'de tedavi gördüm’’ dedi. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ,uyuşturucu madde kullanmak için düzenek ve silah bulundu. Şahsın ayrıca çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenildi.

3'ÜNCÜ KEZ POLİSE YAKALANDI

Merve Gül T., gazetecilerin neden çıktınız sorusuna " Hep merak ediyordum, işte o an bu an " demesi dikkatlerden kaçmadı. Merve Gül T. polislere ise 3 kere ceza yediklerini belirtti.

3 kişiye "Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçundan yaklaşık 12 bin TL para cezası uygulanan 3 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Diğer yandan otomobilin muayenesi olmadığı için araç sahibine 598 TL ceza yazılırken, otomobil çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

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