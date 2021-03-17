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  4. Kısıtlamada aksiyon sahnelerini aratmayan kovalamaca anbean kameralarda

Kısıtlamada aksiyon sahnelerini aratmayan kovalamaca anbean kameralarda

17.03.2021 08:01 | Son Güncelleme:
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Bursa’da polisin şüphe üzerine seyir halinde olan otomobile ’dur’ İhtarında bulundu.

Bursa’da polisin şüphe üzerine seyir halinde olan otomobile ’dur’ İhtarında bulundu. Durmayarak kaçmaya başlayan sürücü film sahnelerini aratmayan 25 kilometrelik kovalamaca sonucu sürücü ve yanındaki çocuğu yakalandı. Yakalanan sürücünün yanımda çocuğum var ondan kaçtım demesi dikkatlerden kaçmadı. Araçta bulunan baba oğula sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Kanalboyu mahallesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alarak denetimler yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Kanalboyu Mahallesi üzerinde seyreden 16 RU 465 plakalı otomobilden şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamera ile anbean görüntülendi. Sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalışan şahıs, ekiplerin 25 kilometrelik sıkı takibi sonucu Bursa-İzmir Çevre yolunda yakalandı. Sürücünün yakalanınca çocuğum vardı ondan kaçıyorum demesi dikkatlerden kaçmadı.
Kısıtlamayı delen, maskesi olmayan ve dur ihtarına uymayan M.B (42) ve oğlu R.B etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kısıtlamaya uymamaktan 6 bin 300 TL para cezası kesildi. Şüphelilerin otomobili bağlanarak otoparka çektirilirken ayrıca olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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