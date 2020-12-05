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Kısıtlamada aracını polislerin üzerine süren 70 yaşındaki alkollü adam gözaltına alındı

05.12.2020 08:12 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada aracını polislerin üzerine süren 70 yaşındaki alkollü adam gözaltına alındı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkollü araç kullanarak aracını polis ekiplerinin üzerine süren 70 yaşındaki Yakup Y., gözaltına alındı. 177 promil alkollü çıkan Yakup Y.’ye 3 farklı suçtan 5 bin 314 TL para cezası uygulanırken, aracı bağlanıp sürücü belgesine de el konuldu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı Caddesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri araca dur ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü, aracı polis ekiplerinin üzerine sürüp kaçmaya çalıştı ancak 50 metre ileride yakalandı. Araçtan indirilen sürücü Yakup Y.'nin (70) aşırı alkollü olduğu görüldü. Alkolmetreye üfleyen Yakup Y., 177 promil alkollü çıkarken aracı bağlanarak emniyet otoparkına çekildi.

CEZA YEDİ, ARACI BAĞLANDI, EHLİYETİNE EL KONULDU VE GÖZALTINA ALINDI

Alkolmetreye üfleyen Yakup Y., 177 promil alkollü çıkarken aracı bağlanarak emniyet otoparkına çekildi. Ayakta durmakta güçlük çeken Yakup Y.’ye ‘Sokağa Çıkma Yasağına Uymamak’, ‘Alkollü Araç Kullanmak’ ve ‘Maske Takmamak ‘ suçlarından toplamda 5 bin 314 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise el konuldu. Ayrıca Yakup Y., polis ekiplerinin üzerine araç sürmek ve dur ihtarına uymamak suçundan gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yakup Y., gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

(İHA)

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