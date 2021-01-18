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Kısıtlamada ava çıkanlara ceza yağdı

18.01.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta kısıtlamanın uygulandığı hafta sonu ava çıkan 5 kişiye 20 bin 965 lira para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre; Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri kısıtlamanın olduğu hafta sonu uygulama yaptı.

Tokat’ta kısıtlamanın uygulandığı hafta sonu ava çıkan 5 kişiye 20 bin 965 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri kısıtlamanın olduğu hafta sonu uygulama yaptı. Merkeze bağlı Çamlıbel Devlet avlağı ve Alan köyü mevkiinde yapılan av koruma kontrollerinde usulsüz avlama yapan 5 kişi tespit edildi. Şahıslara kaçak avlanma, maske takmamak ve kaçak avlanmaktan dolayı kişi başı 4 bin 193 lira olmak üzere toplam 20 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

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