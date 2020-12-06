HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamada çalışan inşaat işçileri beton blok altında kaldı: 2’si ağır 3 yaralı

Kısıtlamada çalışan inşaat işçileri beton blok altında kaldı: 2’si ağır 3 yaralı

06.12.2020 13:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir inşaat şantiyesinde beton blok çöktü.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir inşaat şantiyesinde beton blok çöktü. Kısıtlamalarda da çalışan işçilerden 3’ü beton bloklar altına kalarak yaralandı.
Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın inşaatında çalışan işçiler beton kalıbın çökmesi sonucu altında kaldı. İnşaat çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturduTrabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu
Marketlerin güncel çalışma saatleri!Marketlerin güncel çalışma saatleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Kentte sıkı denetim! Nüfusun yüzde 70'i karantinada

Kentte sıkı denetim! Nüfusun yüzde 70'i karantinada

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

Doğu Perinçek: Deniz Gezmiş'le Mahir Çayan'ın kulaklarını çektim

Doğu Perinçek: Deniz Gezmiş'le Mahir Çayan'ın kulaklarını çektim

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

Son dakika! Erzurum'da korkunç olay: 2 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da korkunç olay: 2 ölü, 1 yaralı

Cips çalan karga böyle yakalandı

Cips çalan karga böyle yakalandı

Edirne'de yağışlar kasım ayında normaline göre yüzde 96 azalış gösterdi

Meteoroloji yağışların en çok azaldığı ili açıkladı!

Mersin’de 4 dilde 'sokağa çıkmayın' anonsu

Kentte 4 dilde 'sokağa çıkmayın' anonsu

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler! Sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Antalya'da sahiller turist ve köpeklere kaldı

Antalya'da sahiller onlara kaldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.