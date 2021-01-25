HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamada canı sıkıldı karda drift yaptı

Kısıtlamada canı sıkıldı karda drift yaptı

25.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında canı sıkılan bir vatandaş aracıyla kar üzerinde drift yaptı.Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Esenli köyüne bağlı Bağdaş Yaylası’nda ikamet eden bir vatandaş, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında canı sıkıldı.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında canı sıkılan bir vatandaş aracıyla kar üzerinde drift yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Esenli köyüne bağlı Bağdaş Yaylası’nda ikamet eden bir vatandaş, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında canı sıkıldı. Etkili olan yoğun kar yağışını da fırsata çeviren şahıs evinin önünde aracıyla kar üzerinde drift yaptı. Aracıyla kar üzerinde sağa sola giderek karın keyfini çıkaran adamı yanındaki arkadaşı ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
İkramiye 33 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçlarıİkramiye 33 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları
74 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 74?74 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 74?
1/

En Çok Okunan Haberler

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Covid-19 test merkezi ateşe verildi

Covid-19 test merkezi ateşe verildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

Arya isminin anlamı nedir? Hangi ünlüler kızlarına bu ismi koydu? Arya Kur'an'da geçiyor mu?

Ünlüler bu adı tercih ediyor! İşte anlamı

Gümüşhane'de tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Ankara-Sivas YHT Hattı Projesi'nde son durum! Ankara-Sivas hattı iki saate düşecek

Ankara-Sivas hattı iki saate düşüyor

Adana'da polisin takibi dramı ortaya çıkardı

Polisin takibi dramı ortaya çıkardı

Denizli'de ev ve araba parasına güvercin!

Denizli'de ev ve araba parasına güvercin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.