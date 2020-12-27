HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamada ceza kesilen evsiz vatandaş Ankara’ya geldi

Kısıtlamada ceza kesilen evsiz vatandaş Ankara’ya geldi

27.12.2020 20:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, yatacak yeri olmadığı için sokakta kalan ve hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanan Ali Çiftçi’ye ulaşıldığını, helalleşildiğini ve gerekli desteğin sağlandığını açıklamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yatacak yeri olmadığı için sokakta kalan ve hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanan Ali Çiftçi’ye ulaşıldığını, helalleşildiğini ve gerekli desteğin sağlandığını açıklamıştı. Çiftçi, Ankara’ya getirilerek Valiliğe bağlı Kimsesizler Misafirhanesi’ne yerleştirildi.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya’da gerçekleştirilen denetimler esnasında turistlere pasaport kontrolü yapıldığı sırada turistlerle beraber yolda yürüyen Ali Çiftçi’yi durdurup kimliğini kontrol eden polis ekiplerinin “Neden dışarıdasın?” sorusu üzerine kısıtlama olduğunu bildiğini ancak yatacak yerinin olmadığını, sokakta kaldığını belirten Çiftçi’ye kurallar gereği polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden, Antalya’da yaşanan olayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir açıklama yapılarak, “Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz” denilmişti.
Polis ekipleri tarafından Antalya’da kalacak yer tahsisi yapılan Çiftçi, olayın ertesi günü otobüsle Antalya’dan Ankara’ya gönderildi. Burada Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı personeli tarafından karşılanan Çiftçi, yetkili personelle birlikte araca binerek konaklama için Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Valiliği Kimsesizler Misafirhanesi’ne yerleştirildi.
Antalya’ya iş bulmak için gittiğini ancak iş bulamadığını söyleyen Çiftçi, “Orada bir sürü olay yaşadım. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden, memurlarımızdan Allah razı olsun çok yardımcı oldular. Polislerimiz beni aldıktan sonra huzurevine yerleştirdiler. Orada bir gece kaldım. Daha sonra Ankara’ya geldim” diye konuştu.
Çiftçi, Antalya’da kalacak yerinin olmadığını, başka bir imkanının da olmadığını belirterek, cüzdanının çalındığını, bu yüzden sokakta kaldığını anlattı.
Kendisine ceza kesilmesiyle ilgili olarak ise Çiftçi, “Devletimizin memurları haklılardı. Sokaktasın, kısıtlama var. Cezayı kesmek onların görevleri” ifadelerini kullanarak, “Dışarıda kaldığımız için de mecburen cezamızı yedik” şeklinde konuştu.
Çiftçi’nin misafirhanede bütün ihtiyaçları karşılanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşan karga Şakir, olay oldu!Konuşan karga Şakir, olay oldu!
Son dakika: Çin'den gelecek aşılar bir iki gün ertelendiSon dakika: Çin'den gelecek aşılar bir iki gün ertelendi
22 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!22 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İntihar etmek için balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirdi

İntihar etmek için balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirdi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Son dakika: Çin'den gelecek aşılar bir iki gün ertelendi

Son dakika: Çin'den gelecek aşılar bir iki gün ertelendi

Ordu'da yangın! Saatlerdir müdahale ediyor

Ordu'da yangın! Saatlerdir müdahale ediyor

Kuşadası'nda sahte içkiden bir can kaybı daha

Kuşadası'nda sahte içkiden bir can kaybı daha

İstanbul'da hurdalıkta ekipleri alarma geçiren yangın

İstanbul'da hurdalıkta ekipleri alarma geçiren yangın

27 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.