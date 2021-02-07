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  4. Kısıtlamada derbiyi izlemeye ve arkadaşına ilaç götürmeye çalışanların bahanesi işe yaramadı

Kısıtlamada derbiyi izlemeye ve arkadaşına ilaç götürmeye çalışanların bahanesi işe yaramadı

07.02.2021 01:20 | Son Güncelleme:
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Adana’da 100 polis, 200 bekçiyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Adana’da 100 polis, 200 bekçiyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada bir vatandaşın derbiyi izlemek dışarı çıktığında söylediği bahaneyle başka bir vatandaşın taksiyle dışarı çıktığında söylediği bahane işe yaramadı.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Seyhan ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden 100 polis, 200 bekçiyle kısıtlamayı ihlal edenlere yönelik kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirildi.
Seyhan İlçesi’ne bağlı Mavi Bulvar üzerindeki uygulamada ise ekipler durdukları bir taksinin içerisindeki ‘Arkadaşıma acil ilaç götürdüm’ diyen kadından belge istedi ancak belgesi olmadığından dolayı ceza kesildi. Gazetecilerin ‘Ne için dışarı çıktınız?’ diye sorduğu kadın ardından ‘Anneme acil ilaç götürmüştüm’ dedi.
Aynı bulvar üzerinde başka bir aracı durduran ekipler içerisinde çiğköfteci olduğunu beyan eden ve derbiyi seyretmek için dışarıya çıktığını belirten kişiye hem maske hem de kısıtlama ihlali gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.
Ayrıca ekipler durdukları bir otomobildeki 4 kişiye kısıtlama ihlalinden cezai işlem uygularken araç şoförünün ‘Kadın hasta bari ona ceza yazmayın. Hasta kadına ceza mı yazılır?’ demesi dikkat çekti.
Öte yandan ekipler hırsızlık, tehdit ve motosiklet hırsızlığı suçlarından aranan 5 kişiyi yakaladı. Düzenlenen uygulamada 7 uyuşturucu hap, 1,41 gram esrar, 3,5 gram kannabinoid, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 31 fişek, 1 kurusıkı tabanca ile 1 şasesi kazılı motosiklet ele geçirildi. 1 tekel bayiye ise açılış-kapanış saatlerine uymamaktan idari işlem uygulanırken toplamda 58 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

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