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Kısıtlamada derneğe kumar baskını: Çatıda yakalandılar

21.12.2020 00:03 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kısıtlama saatinde bir dernekte kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, derneğe baskın düzenledi.

Bursa’da kısıtlama saatinde bir dernekte kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, derneğe baskın düzenledi. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, içeride bulunan 8 şüpheliyi çatıda kaçarken yakaladı. Ekiplere kumar ihbarını ise içeride öz kardeşleri bulunan bir kişinin yaptığı ortaya çıktı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Caddesi’nde bulunan bir dernekte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş, kendisine borçları olduğunu iddia ettiği öz kardeşlerinin, bir dernekte kumar oynadığını polise ihbar etti. Bölgeye gelen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, derneğin kapısı çaldı ancak açan olmadı. İçeriden sesler geldiğini duyan ekipler, kapıyı kırıp derneğe baskın düzenledi. Bu sırada içeride bulunan 8 şüpheli, derneğin çatısında kaçmaya çalışırken yakalandı. Dernekte kumar oynandığına dair ibare bulunamazken, içeride bulunan 8 şüpheliye, Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Maske Takmamak suçlarından 32 bin 664 lira para cezası uygulandı. Polis ekiplerine kapıyı açmayan 8 kişi ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

’’Terörist miyiz, neden çekiyorsunuz”
Gözaltına alınan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına ise tepki gösterdi. Şüphelilerden biri, ’’Çektiniz ne oldu, poz veriyorum. Kelepçeyi çıkartayım öylede çekim yapın PKK’lı mıyız, terörist miyiz? Terbiyesizler” dedi.

’’Öz kardeşlerim içeride ama ben ihbar ettim”
Ayrıca polise ihbarda bulunan ve öz kardeşlerinin kumar oynadığını, kendilerine ticaretlerinden dolayı borcu olduğunu söyleyen Cahit Arslan, ’’Ben ihbar ettim. Artık nerede kumar oynayan, oynatan varsa kendim gidip ekiplerle basacam. İçeride öz kardeşlerim var, bana borçlarını bile ödemediler. Gayrimeşru olarak kimseye para yedirmeyeceğim, her gece böyle toplanıp kumar oynuyorlar” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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