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Kısıtlamada domuz avlayan 3 şahıs drone ile tespit edildi, 9 bin 450 TL ceza kesildi

01.02.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Tunceli’de kısıtlama saatlerinde domuz avlayan 3 şüpheli drone ile tespit edilip yakalandı, her birine 3 bin 150’şer TL’den toplam 9 bin 450 TL cezai işlem uygulanarak, yasal işlem yapıldı.Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Bulgurcular Jandarma Karakolu ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak olarak ava çıkanlarla ilgili çalışma yaptı.

Tunceli’de kısıtlama saatlerinde domuz avlayan 3 şüpheli drone ile tespit edilip yakalandı, her birine 3 bin 150’şer TL’den toplam 9 bin 450 TL cezai işlem uygulanarak, yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Bulgurcular Jandarma Karakolu ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak olarak ava çıkanlarla ilgili çalışma yaptı. Ekipler çalışma sırasında drone ile alan taraması yaptı. Yapılan taramada kaçak olarak ava çıkan 3 şahsın domuz avladığı tespit edildi. Bunun üzerine şahıslar vurdukları 1 domuz ile yakalandı. Yakalanan şahıslara DKMP ekipleri yasal işlem yaparken, jandarma ekipleri de kısıtlamayı ihlalden her birine 3 bin 150’şer TL para cezası kesti.
Öte yandan yaban keçilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelere ise ekipler tarafından yiyecek bırakıldı.

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