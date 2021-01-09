Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı

Serik ilçesi Kökez Mahallesi cuma pazarı mevkiinde bugün öğleden sonra sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu sırada bir sürücünün otomobille drift yaptığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden polis, drift yapmaya devam eden sürücüyle karşılaştı. Aracı durduran ekipler sürücü F.Y.'yi (19) yakaladı. Polis ekipleri gözaltına alınan F.Y.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'tescilli aracı plakasız kullanmak', 'araç üzerinde teknik değişiklikleri bildirmemek' ve 'drift yapmak' suçlarından toplam 14 bin 500 lira para cezası uyguladı. Aynı sürücüye daha önce de ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı, dün akşam saatlerinde de polisten kaçtığı belirtildi.

Cezai işlem sırasında sürücü F.Y., "Video çekmeyin utanırım. Cezmi bak ünlü olduk" dedi. Polise itiraz eden F.Y., "Sosyal medyada paylaşılan benim aracım değil. O arabada film var, benim arabada film yok. Ben drift yapmadım. İspatlayın, bana video gösterin" diye konuştu. Ayrıca devlete hakaret ettiği belirtilen sürücü, "Ben PKK'lıyım. Lan" dedi.