Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapınca yakalandı

Saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, ön plakası takılı olmayan otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Bülent Angın Bulvarı'ndan Baraj Caddesi'ne çıkan otomobilin sürücüsü, daha sonra Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na dönerek kaçışını sürdürdü. Peşine polis ekiplerini takan otomobil sürücüsü, Mücahitler Caddesi'ne dönmek isterken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kontrolünü kaybedip, refüje çıktı. Kaza sonrası yakalanan otomobilin sürücüsünün kimliğinin Mert K. (20) olduğu belirlendi. Otomobilde arama yapan polisler, herhangi bir suç unsuruna rastlandı. Alkollü olmadığı da tespit edilen Mert K.'nın polislere aracın ön plakasının bulunmadığı ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ceza yememek için kaçtığını söylediği öğrenildi. Mert K.'ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari, 'dur' ihtarına uymamaktan da trafik yönünden para cezası uygulanırken, otomobili ise yediemin otoparkına çekildi.

(DHA)

