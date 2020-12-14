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  4. Kısıtlamada durdurulan sürücü ’’onunla husumetim var bilerek durdurdu’’

Kısıtlamada durdurulan sürücü ’’onunla husumetim var bilerek durdurdu’’

14.12.2020 07:55 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokağa çıkma yasağına rağmen otomobil ile gezintiye çıkan sürücü, alkolmetreyi üflememek için dakikalarca polisi uğraştırdı.

Bursa’da sokağa çıkma yasağına rağmen otomobil ile gezintiye çıkan sürücü, alkolmetreyi üflememek için dakikalarca polisi uğraştırdı. Avukatımı çağıracağım diyen sürücü olay yerine eşini çağırdı. Olay yerine gelen eşide dakikalarca polisi uğraştırırken, polis ekiplerine, "Onun benimle takıntısı var, Bana kastın var, Geçmişten Husumetimiz var, Komşum zaten Aynı sokakta oturuyoruz" dedi.
Bursa’da polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları İzmir istikametinden gelmekte olan Fuat S., (52) idaresindeki 06 BIN BC 196 plakalı otomobili Acemler kavşağında durdurdu. Denetim yapan ekipler Fuat S., isimli sürücüyü durdurduktan sonra kimlik kontrolü yaptı. Alkollü olduğu anlaşılan sürücüye polis, alkolmetreyi üfletmek istedi. Ancak sürücü çeşitli bahanelerle polise karşı koydu. Fuat S. ve eşi dakikalarca polisi uğraştırırken ortaya ilginç diyaloglar çıktı. Polise zorluk çıkaran sürücünün ehliyetine el konulurken sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği , maske takmadığı, alkollü araç kullandığı, caddede siğara içmek ve alkol metreyi üflemediği için yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.
Hastaneye gidiyorum
Polis ekiplerin işlemlerini yaptığı sürücü, gazetecilere" Hastaneye gidiyordum arkadaşlar yolu durdurdular. Hastaneye gidelim kan tahlili verelim çıkarsa ehliyetimi vereyim. Siz burada oyun yapıyorsunuz ya onun için’’ dedi.
Bana takıntısı var
Sürücü polis ekiplerine ’’ elindeki alkolmetreyi bir saattir üflüyorum. O polisin biraz bana takıntısı var. O beni tanıyor. Bende diyorum ki gazeteci arkadaşlarla birlikte hastaneye gidelim eğer ki bende alkol çıkarsa ehliyetimi vermekte sıkıntı yok. ’’ dedi.
Geçmişten gelen husumetimiz var
Gazetecilere ’’Trafik polisi ile eskiden husumetimiz var o yüzden durdurdu. Şimdi bana diyor ki ehliyetini vereceksin. Bir saattir cihaza üflüyorum hiçbir şey çıkmıyor. Ne yapayım şimdi adam zorla durdurmuş benle husumeti olduğu için komşum zaten aynı sokakta oturuyoruz. Sağlık ekibini çağırmam ehliyetine el koyacağım diyor’’ dedi.
Avukatımı çağıracağım dedi eşini çağırdı
Olay yerine gelen eşi ’’ ben neden alamıyorum arabayı vekalet var. Alkolü filan değil ben evden normal gönderdim. Hastaneye gönderin’’ dedi.
Sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobil ise çekici tarafından otoparka götürüldü.

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