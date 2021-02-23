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Kısıtlamada eğlence mekanlarındaki 106 kişiye işlem yapıldı

23.02.2021 11:20 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada eğlence mekanlarındaki 106 kişiye işlem yapıldı

Konya’da polis ekiplerinin denetimlerinde, kısıtlama saatlerinde eğlence mekanında bulunan 71 kişiye idari para cezası uygulandı, 35 çalışana kimlik bildiriminde bulunulmadığından tutanak tutuldu.Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan iki ayrı eğlence mekanında denetim yaptı.

Konya’da polis ekiplerinin denetimlerinde, kısıtlama saatlerinde eğlence mekanında bulunan 71 kişiye idari para cezası uygulandı, 35 çalışana kimlik bildiriminde bulunulmadığından tutanak tutuldu.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan iki ayrı eğlence mekanında denetim yaptı. Kontrollerde eğlence mekanlarının ruhsatsız olduğu, canlı müzik yayını ve alkollü içki servisi yapıldığı görüldü. İş yerlerinde çalışan 35 kişiye kimlik bildiriminde bulunulmadığından 1774 SKM’den, tütün tüketimine izin verilmesinden dolayı 4207 SKM’den tutanak düzenlendi. Eğlence mekanlarındaki 71 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten idari para cezası uygulandı. İki iş yeri sorumlusu adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edilirken, ruhsatsız iş yerleri zabıta tarafından mühürlendi.

Kısıtlamada eğlence mekanlarındaki 106 kişiye işlem yapıldı

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