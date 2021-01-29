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Kısıtlamada ehliyetsiz gençler, 15 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

29.01.2021 09:02 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden otomobil ile gezintiye çıkan ve polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan gençler, 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden otomobil ile gezintiye çıkan ve polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan gençler, 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde, kısıtlama sebebiyle devriye gezen polis ekipleri, 16 AJH 759 plakalı otomobile ’dur’ ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan araçtakiler, ara sokaklarda kaçmaya başladı. Park halindeki 2 otomobile de çarpan araç, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta bulunan sürücü İ.H.S. ve M.İ. gözaltına alındı. Sürücü İ.H.S.’nin, sürücü belgesinin bulunmadığı için kaçtığı belirtildi. 2 gence, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve ’dur’ ihtarına uymamak suçundan toplamda 8 bin 773 TL para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

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